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Пользователь интернет-платформы Reddit под ником Kontorusama при помощи нейросети Midjorney превратил культовых героев вселенной «Гарри Поттера» в моделей бренда Balenciaga.

Персонажи получились очень необычными, так как были показаны без выражения эмоций и очень напоминали исхудавших моделей, которых можно увидеть на подиумах во время показа коллекций вышеупомянутого бренда.

Очень необычно смотрится персонаж Гарри Поттера, сгенерированный нейросетью. Однако Гермиона, Рон, Хагрид, Дамбалдор, Доби и Волан-де-Морт тоже выглядели весьма непривычно.

Тиктокер @demonflyingfox опубликовал видео с серией снимков, созданных нейросетью. На всех фотографиях любимые герои выглядят так, будто только что сошли  с обложек глянцевых журналов. Модная одежда известного бренда, подобранная для каждого из героев, выполнена полностью в темной цветовой гамме. Многие из пользователей отметили, что Поттер очень исхудал, Хагрид стал похож на импозантного daddy, а вот Добби и вовсе сравнили с известной голливудской актрисой Тильдой Суинтон.

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