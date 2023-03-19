Растущее число кандидатов от республиканцев в Белый дом и их представителей в Конгрессе высказывают несогласие с политикой Байдена в отношении Украины в критический момент конфликта. Об этом сообщает Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Президент Джо Байден пообещал оказывать американскую помощь Украине «столько, сколько потребуется». Но все большее число ведущих высказывают несогласие с политикой Байдена в отношении Украины, вмешивая внутреннюю политику в дебаты о роли Америки в конфликте, в то время как президент стремится заручиться общественной поддержкой продолжения военной помощи Киеву.

Два лидера в предварительных опросах кандидатов в президенты от республиканцев на выборах 2024 года – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис (последний еще не объявил, но, как ожидается, будет баллотироваться) – заявили телеканалу Fox News на этой неделе, что они не рассматривают Украину как «жизненно важный национальный стратегический интерес для США».

В ответ на единый вопросник известнейшего ведущего Fox News Такера Карлсона Десантис назвал украинский конфликт «территориальным спором», тогда как Трамп сказал, что Киев и Москва должны заключить приемлемую для обеих сторон сделку, чтобы положить конец боевым действиям.

«В Конгрессе даже многие прежние активные республиканские сторонники помощи Украине в последние недели стали все более критически относиться к Байдену. До первых дебатов и первичных голосований 2024 года еще много месяцев. Но выборы уже нависли над предстоящими переговорами в Конгрессе по поводу следующего раунда военной помощи Украине – поскольку финансовые средства текущего транша должны иссякнуть уже примерно этим летом», – указывает Newsweek.

Следующий пакет помощи, вероятно, продлится до конца года и, по мнению издания, «станет последним, который Конгресс одобрит перед началом первичных голосований в рамках выборов 2024 года». К тому времени республиканцы столкнутся с давлением своих избирателей, чтобы выступить против крупных военных расходов для Украины.

Поэтому «окно» у Байдена для сохранения прежней «двухпартийной поддержки» помощи Киеву может быстро закрыться, в то время как для Украины это катастрофически скажется на планах «начать новое крупное контрнаступление против России в конце этого года». Украинские официальные лица заявили, что на тот момент их целью все еще будет «вбить клин между материковой Россией и ее сухопутным мостом в Крым».

Похоже, что о «быстрой победе» в Киеве говорить уже перестали. Тем более, что российские силы начали укреплять свои оборонительные позиции в регионе, в том числе в Крыму. Так считают опрошенные Newsweek военные и эксперты по национальной безопасности – причем, «как на подбор», не из «традиционно-консервативных кругов», а из твердых сторонников поддержки Киева.

Джон Хербст, который служил послом США в Украине при бывшем президенте Джордже Буше-младшем, и другие предупредили, что Киев, скорее всего, начнет «весенне-летнее контрнаступление» без критически важной военной помощи от США и НАТО. Ранее в этом году США, Германия и другие западные страны провозгласили обязательства направить Украине «сотни танков».

Но пока что лишь Польша доставила на Украину небольшую партию танков Leopard-2 немецкого производства. И неясно, сколько времени потребуется, чтобы поставить на передовую большее количество западной бронетехники, а партия в три десятка основных боевых танков «Абрамс» из США доберется до Украины не раньше конца этого года или начала 2024 года, считают военные эксперты.

Байден также отклонил запросы Украины на ракеты большей дальности и истребители F-16, что разочаровало украинских официальных лиц, которые призывали к западной поддержке с воздуха. «В идеале Украина должна иметь все необходимое вооружение, чтобы быть готовой к весеннему или летнему контрнаступлению. Но этого ждать не приходится», – сказал Джордж Баррос, аналитик по России из Института изучения войны (ISW).

«Следующие шесть месяцев будут очень важными. Администрация Байдена намерена сделать все возможное в ближайшем будущем, чтобы обеспечить максимальную поддержку Украины», – сказал Уильям Инбоден, глава аналитического центра Министерства обороны США при Техасском университете в Остине и бывший советник по национальной безопасности. Но он выразил обеспокоенность в том, что это будет осуществимо – в особенности, из-за явного уменьшения поддержки помощи Украине среди республиканцев в Конгрессе.

Саймон Смит, председатель английского проукраинского форума Chatham House, который ранее был послом Великобритании в Украине, отметил, что «европейские союзники также внимательно следят за политическим календарем США», осознавая, что американская военная помощь Украине может замедлиться к следующему году или даже совсем прекратиться.