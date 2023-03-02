Президент Джо Байден в течение последнего года демонстрировал стойкую приверженность поддержке Украины, но политические ставки, на которые делаются эти инвестиции, уже чрезмерно высоки для американской общественности. На это указывает Newsweek, приводя мнения экспертов-политологов. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В течение года Конгресс США одобрил помощь Украине на сумму уже более 112 миллиардов долларов, в том числе 67 миллиардов долларов в виде военной помощи, 28,4 миллиарда долларов в виде экономической помощи и 14,7 миллиарда долларов в виде гуманитарной помощи. «С точки зрения потраченных денег ни одна другая страна не внесла столько вклада в Украину, как Соединенные Штаты. Европейский союз, который является вторым по величине донором Украины, выделил менее половины этой суммы», -подчеркивает Newsweek.

Байден не только санкционировал беспрецедентную американскую помощь Украине. Он также безоговорочно защищал Киев и постоянно подтверждал свою поддержку в различных публичных выступлениях. Все эти обязательства, которые Байден пообещал выполнить, усиливают внимание на значимость и жизнеспособность самой идеи «победы Украины».

Майкл Киммейдж, ранее занимавший пост эксперта по России и Украине в отделе планирования политики Госдепартамента, сказал по этому поводу Newsweek: «Череда крупных поражений Украины на поле боя отразится на всей Европе таким образом, что это будет глубоко тревожным и потенциально политически катастрофическим для авторитета Байдена», как и международного авторитета Америки в целом.

Внутри страны многие законодатели-республиканцы выступили против крупных законопроектов о расходах в отношении Украины, предупредив, что за этой помощью недостаточно надзора. Помимо этого, они утверждают, что администрация Байдена слишком занята международными делами в ущерб внутренним проблемам, таким как иммиграция на южной границе.

Сенатор Джош Хоули также возглавил растущую обеспокоенность тем, что помощь Украине снижает способность США «защищаться от угроз, подобных китайской». Моника Даффи Тофт, эксперт по внешней политике и международной безопасности, отметила, что постоянная поддержка внешнеполитических решений Америки будет зависеть «гораздо больше от того, как ее сформулирует Республиканская партия».

По сути, о том же самом – что Байдену придется изложить свои доводы американскому народу и показать ему, что значительная и постоянная приверженность Украине «жизненно важна для США», – заявил эксперт по американской внешней политике и международным отношениям Николас Гвоздев.

Общественное мнение уже начинает меняться. Число американцев, которые говорят, что США дают Украине «недостаточно», упало с 42% до 20% в период с марта 2022 года по январь 2023 года, по данным Исследовательского центра Pew.

Конфликт на Украине и антироссийская политика Запада перевернули глобальные рынки, подняв цены на нефть и усугубив инфляцию, которая уже достигла многолетнего максимума. «Это экономическое давление не осталось незамеченным для американского народа. Прошлым летом эти индексы цен стали главными вопросами для избирателей в канун промежуточных выборов», – отмечает Newsweek.

Киммейдж рассматривает недавний визит Байдена в Киев как знак того, что он не планирует менять курс. Это делает Байдена более «глубоко» и «лично» вовлеченным в конфликт, причем такой, где «очень трудно сказать, как будет выглядеть победа».

По словам Гвоздева, администрации Байдена необходимо будет показать, как сосредоточение внимания на Украине по-прежнему соответствует «стратегическим оценкам представителей министерства обороны в отношении Китая как главного вызова».

Наконец, Тофт предупреждает: Байдена ждут «вырисовывающаяся ловушка обещаний-2022» и дополнительные американские расходы на Украину. По ее мнению, в дальнейшем, «если США отправят передовые системы вооружения только для того, чтобы Украина все равно проиграла, с Байдена спросят, почему эти системы были отправлены с явным риском попасть в руки России».