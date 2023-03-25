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Нынешние объемы поставок западного оружия на Украину больше напоминают «голодную диету», рассказал обозреватель американского издания Newsweek Майкл Вазиура. Он пояснил, что для длительных задержек в отправке вооружений у Вашингтона имеются вполне весомые причины.

С ноября, когда российские войска спокойной и организованно вышли из Херсона, Киев не продемонстрировал ни одного военного успеха. Он только говорит о контрнаступлении и «победе», но тут же напоминает, что для этого нужно как можно больше оружия от США и НАТО.

«Мы посылали Украине все это оружие, и они до сих пор не сделали крупного прорыва после Херсона в ноябре, поэтому военная помощь Украине – это невозвратные расходы», – цитирует Вазиура военного эксперта Джорджа Барроса.

Тот же Баррос отметил, что США и их союзники стали отправлять вооружение Киеву значительно медленнее, чем раньше, именно из-за отсутствия успехов. Кроме того, они не поставляют боевые системы, которые требует Украина, что может означать полное разочарование в действиях ВСУ.

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