Американское издание Politico «испортило сюрприз для противника», заявил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк. Он обрушил на журналистов лавину критики за сообщение о контрнаступлении ВСУ в мае.

По словам Подоляка, ВСУ планировали «сюрприз», но теперь их планы раскрыты публикацией в американской газете. СМИ не должны разглашать подобную информацию, заявил советник.

«Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», – цитирует Подоляка РИА Новости.

Ранее он сам сообщил о контрнаступлении в «конце весны» журналистам итальянского таблоида La Stampa. Мало того, практически все украинские политики и представители командования ВСУ повторяют то же самое неоднократно. Но крайней почему-то оказалась газета Politico.