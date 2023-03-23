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Американское издание Politico «испортило сюрприз для противника», заявил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк. Он обрушил на журналистов лавину критики за сообщение о контрнаступлении ВСУ в мае.

По словам Подоляка, ВСУ планировали «сюрприз», но теперь их планы раскрыты публикацией в американской газете. СМИ не должны разглашать подобную информацию, заявил советник.

«Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», – цитирует Подоляка РИА Новости.

Ранее он сам сообщил о контрнаступлении в «конце весны» журналистам итальянского таблоида La Stampa. Мало того, практически все украинские политики и представители командования ВСУ повторяют то же самое неоднократно. Но крайней почему-то оказалась газета Politico.

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