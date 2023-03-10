Как пишет в своем материале издание Newsweek со ссылкой на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола, затягивание украинского конфликта чревато началом серьезных проблем в мобилизационном ресурсе Киева. Также существует большая вероятность уменьшения поддержки Украины со стороны Запада.

Бывший посол высказался за значительное увеличение поддержки киевского режима со стороны Вашингтона, так как украинское руководство опасается затяжного характера боевых действий. По его словам, киевское руководство понимает, что время не играет на их стороне в вопросе боевых действий, так как человеческий ресурс на Украине не безграничный. Это касается и поддержки со стороны западных стран.

Макфол добавил, что события последних нескольких месяцев заставляют его с опаской относиться к способности вооруженных сил Украины успешно держать оборону против штурмовых групп российских сил.

Напомним, что, по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, уже в ближайшее время вооруженные силы Российской Федерации смогут установить полный контроль над населенных пунктом Бахмут (ранее Артемовск).