Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как пишет в своем материале издание Newsweek со ссылкой на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола, затягивание украинского конфликта чревато началом серьезных проблем в мобилизационном ресурсе Киева. Также существует большая вероятность уменьшения поддержки Украины со стороны Запада.

Бывший посол высказался за значительное увеличение поддержки киевского режима со стороны Вашингтона, так как украинское руководство опасается затяжного характера боевых действий. По его словам, киевское руководство понимает, что время не играет на их стороне в вопросе боевых действий, так как человеческий ресурс на Украине не безграничный. Это касается и поддержки со стороны западных стран.

Макфол добавил, что события последних нескольких месяцев заставляют его с опаской относиться к способности вооруженных сил Украины успешно держать оборону против штурмовых групп российских сил.

Напомним, что, по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, уже в ближайшее время вооруженные силы Российской Федерации смогут установить полный контроль над населенных пунктом Бахмут (ранее Артемовск).

Вам может понравиться

На Украине предварительно назвали имя расстрелянного боевика на видео

В украинских вооруженных силах предварительно назвали имя бойца, казнь которого сняли на видео. Позже ролик распространился по Сети. Об этом пишет портал «Русская весна». Сообщается, что на камеру убили украинского

В Пентагоне заявили, что Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое

Ллойд Остин, глава Пентагона, сообщил, что Артемовск (укр. название Бахмут), где в течение длительного времени идут кровопролитные бои, имеет больше символическое значение, нежели стратегическое. Об этом он заявил во время

Опубликованы главные заявления Сергея Шойгу на селекторном совещании

Глава российского Министерства обороны, Сергей Шойгу, провел селекторное совещание с руководителями Вооруженных Сил. Его темой стало проведение спецоперации на территории Донбасса. Шойгу в ходе совещания сообщил, что армия РФ продолжает