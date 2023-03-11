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Как пишет в своем материале швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, которая издается на немецком языке, более 60 членов экстремистских группировок отправились на территорию Украины из Германии. Данную информацию швейцарские журналисты публикуют со ссылкой на закрытые данные Федерального ведомства по охране конституции.

По данным издания, на территорию Украины уже прибыл 61 экстремист из Германии, причем 29 из них уже принимали участие в боевых действиях в других странах. Причем не менее половины немецких экстремистов все еще находятся на территории Украины. По данным правоохранительных органов большая часть немецких радикалов принадлежат к правым экстремистам.

Сообщается, что Германия не занимается учетом граждан при пересечении ими границы в Шенгенской зоне. Препятствовать выезду за границы Германии какого-либо экстремиста возможно только в случае проведения процедуры выборочного контроля на границе. Таким образом, по данным издания, за последний год правительство ФРГ запретило выезд на территорию Украины всего 6-ти немецким радикалам.

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