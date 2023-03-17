25-я аэромобильная бригада ВСУ предприняла попытку перейти в наступление под Кременной, но нарвалась на горячий ответ российских войск. Портал «Военное обозрение» опубликовал видеозапись, на которой запечатлен провал атаки противника.

Продвижение ВСУ обнаружили беспилотные аппараты, операторы которых тут же передали информацию артиллеристам. Далее БПЛА лишь корректировали огонь российских орудий, которые интенсивными ударами сперва заставили боевиков отступать, а затем уничтожали бегущую с поля боя живую силу вместе с вражеской техникой.

В настоящий момент российские ВС занимают все господствующие высоты рядом с населенным пунктом Червонопоповка, где была разбита 25-я бригада ВСУ. Также они продолжают громить опорные пункты противника у Серебрянского лесничества.