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Международный уголовный суд в Гааге, который Россия не признает, выдал «ордеры на арест» президента России Владимира Путина и омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает ТАСС.

Данное решение, согласно заявлению МУС, принято досудебной палатой II Международного уголовного суда из-за «незаконного вывоза детей с территории Украины». Однако для РФ подобные «ордеры» не имеют никакого значения.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщила, что РФ не входит в Римский статут Международного уголовного суда, поэтому его решения на нее не распространяются.

Россия несколько раз комментировала угрозы выдвинуть обвинения против Москвы, заявляя, что они являются ложными. Также о непризнании юрисдикции МУС ранее говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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