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О критической ситуации для украинской армии в Артёмовске (Бахмуте) сообщают не только российские, но и западные военкоры. Так, корреспондент немецкой газеты Bild Джулиан Рёпке рассказал, что ВСУ потеряли ключевое укрепление в городе – передаёт РИА “Новости”.

Рёпке сообщил, что в “северный промышленный квартал” вошли бойцы российской частной военной компании “Вагнер” и теперь удерживают завод “Востокмаш”. Предприятие примечательно тем, что в декабре прошлого года там побывал президент Украины Владимир Зеленский и чествовал войска, участвующие в обороне Бахмута.

В своём материале немецкий журналист отмечает: российские силы теперь могут развить наступление внутри города, тогда как украинская армия уже растеряла здесь всю инициативу.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются последние несколько месяцев. Город являлся одним из важнейших транспортных узлов для снабжения всей группировки украинских войск в Донбассе.

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