В ходе своей избирательной кампании действующий президент Украины Зеленский тщательно избегал обещаний и не имел даже минимальной программы действий. Единственное, что он обещал украинскому народу – это мир на Донбассе. Но это оказалось лишь предвыборной ложью, которая позволила бывшему комику занять пост главы государства, написала в социальных сетях немецкий бизнесмен Ким Дотком.

Также в 2019 году Зеленский говорил, что если потребуется, он тут же уйдет с должности, чтобы восстановить мир. Однако сейчас он заявляет о желании баллотироваться и на второй срок, используя боевые действия в качестве новой избирательной кампании.

Напомним, что 13 мая 2019 года Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма с самыми хорошими пожеланиями и пообещал восстановить мир. То же самое он заявил неделю спустя, выступая перед Верховной радой на своей инаугурации.