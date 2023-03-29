Киев и Запад постоянно говорят о «весеннем контрнаступлении» ВСУ, причем в качестве направления указывают Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и даже Крым. Однако все подобные разговоры могут вестись исключительно для отвлечения внимания ВС РФ, считает военный аналитик Владимир Гундаров.

В интервью изданию «Московский комсомолец» он предположил, что достаточно опасным направлением контрнаступления ВСУ может стать Артемовск, где сейчас ведутся ожесточенные бои. Российские войска хоть и достигают успехов в городе, продвигаются вперед, но делают это крайне медленно и тяжело. Поэтому Киев может воспользоваться ситуацией.

ВСУ могут перебросить к городу дополнительные силы, причем не только мобилизованных новобранцев, но и обученных на Западе боевиков, передислоцировать технику, полученную от США и НАТО и начать контрнаступление именно в Бахмуте. Разговоры же о южном направлении вполне могут быть приманкой, вынуждающей ВС РФ выстраивать эшелонированную оборону и оттягивать силы на защиту Мелитополя.