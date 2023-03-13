Первые танкисты ВСУ, которые проходили обучение в Германии управлять танками Leopard, в скором времени вернутся на родину. Об этом пишет немецкое издание NDR – передаёт портал “Военное дело”.

В Германии украинские танкисты проходили обучение ускоренно. По данным немецкой прессы, военных обучали управлять исключительно танками Leopard 2A6 – на более углублённую подготовку не хватило времени. Сколько именно военнослужащих вернётся из Германии и когда это произойдёт, не уточняется. В то же время говорится, что с собой они привезут 18 танков указанной модели.

NDR добавляет, что возвращение танкистов ознаменует собой начало поставок обещанных ранее немецких танков.

Решение о поставках тяжёлой техники на Украину страны НАТО приняли в начале этого года. Кроме танков Leopard ВСУ получат танки Abrams из США.