Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на материал американского журнала National Interest, украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется «проглотить свою гордость» и принять условия России о передаче ей четырех своих регионов, иначе территория Украины превратится в руины, а ее правительство все равно будет свергнуто.

В материале американского журнала отмечается, что без заключения мирного договора Украину ждет гарантированное поражение, даже в случае передаче украинской армии новейших систем вооружения НАТО. Заявления западных лидеров о возможности Украины одержать победу над Россией на поле боя просто вводит народ Украины в откровенное заблуждение, что может привести к полному разгрому территории страны.

Обозреватель издания отмечает, что прекращение отправки на территорию Украины западных систем вооружения может ускорить процесс подписания мирного соглашения для разрешения украинского конфликта. Данное решение больно ударит по гордости и самомнению украинских и западных политиков, но стоит ли это смертей простых граждан Украины, резюмирует автор статьи.