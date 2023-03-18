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Представители службы безопасности Украины выдвинули обвинение в адрес настоятеля Кресто-Воздвиженского кафедрального собора Украинской православной церкви, расположенного в городе Ужгород Закарпатской области, в разжигании религиозной вражды. Данное сообщение было опубликовано пресс-службой СБУ в Телеграм-канале.

Как следует из опубликованного сообщения, следователи СБУ смогли собрать доказательную базу в отношении настоятеля Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде. Настоятелю храма предъявлено обвинение по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной, расовой, религиозной принадлежности, религиозных убеждений а также по другим признакам.

Следователи СБУ утверждают, что у них имеются доказательства того, как священник УПЦ «оскорблял религиозные чувства украинцев, праздновавших Рождество не 7 января, а 25 декабря. При этом сообщается, что настоятель храма регулярно «унижал религиозные чувства верующих, принадлежащих к другим конфессиям».

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