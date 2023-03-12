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В зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные боевые действия. Российские танкисты смогли поразить очередную цель противника на фронте из современной боевой машины Т-90М «Прорыв».

Как сообщают военкоры, российские танкисты получили координаты наблюдательного пункта ВСУ, выявленного группой разведчиков ВС РФ. Выдвинувшись на огневые позиции, танкисты российской армии точным выстрелом из Т-90М «Прорыв» смогли уничтожить цель противника.

По словам командира танковой роты, в результате слаженной работы российских разведчиков с экипажем танка удалось уничтожить наблюдательный пункт военнослужащих украинской армии, расположенный на передовой.

Боец ВС России добавил, что боевая задача была выполнена в полном объеме. После проведения точного отстрела по позициям противника, экипаж танка Т-90М «Прорыв» покинул огневые позиции, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь и сохранить жизни экипажа.

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