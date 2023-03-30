Командование ВСУ представило отчёт, в котором говорится, что украинские войска смогли захватить 15 современных российских танков “Прорыв” (Т-90М). Об этом сообщает издание “Военное дело”.

Официальных заявлений от российского Минобороны по этому поводу не было. Украинская сторона тоже не представила каких-либо весомых доказательств, ограничившись лишь пресс-релизом. В частности, в нём утверждается, что на “трофейных” танках были обнаружены средства связи французского производства, а часть микросхем, которые использовались в электронике боевых машин, российские оборонные предприятия получил в обход западных санкций.

Информацию тут же подхватили пропагандистские украинские СМИ, отмечая, что российская военная техника была захвачена в результате боевых действий. Но как и когда – не уточнялось.