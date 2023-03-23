Украинские эксперты намеревались прокомментировать возможную сделку по продаже Бразилией Вооруженным силам Португалии самолетов A-29 Super Tucano, но слегка увлеклись и назвали бразильцев «жлобами».

Авторы публикации, отмечает портал «Военное дело», честно пытались писать о самолете, но «вырулили» совсем не туда. Они рассказали, что Украина хотела получить эти воздушные машины осенью, чтобы расправляться с их помощью с российскими барражирующими боеприпасами «Герань 2». Но не сделали этого. При этом отмечается, что гарантии, что Бразилия тогда продала бы им самолеты, нет.

Далее они припомнили бразильцам нежелание поставлять в Киев снаряды для танков «Леопард» и любого другого оружия, которое могло бы хоть как-то спровоцировать Россию. Вспомнили эксперты и вертолеты Ми-35, которые Бразилия предпочла списать, лишь бы не отдавать Украине.