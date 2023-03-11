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Как передает издание «Военное дело», украинский военный эксперт Иван Киричевский заявил, что ТОС «Солнцепек» можно считать аналогом ядерного оружия. Российские термобарические снаряды ТОС «Солнцепек», по его словам, представляют собой термобарическую бомбу, являющуюся первой по мощности после ядерной.

Киричевский заявил, что не стоит пугать Украину применением тактического ядерного оружия, ведь его аналог ВС России уже применяли под Марьинкой. По его мнению, город, находившийся под контролем Украины и с которого ВСУ на протяжении восьми лет вели обстрел по Донецку, был якобы разрушен именно «Солнцепеками».

Вооруженные силы России продолжают ведение специальной военной операции на территории Украины. Основные цели СВО – защита мирных жителей республик Донбасса, которые много лет подряд страдали от неправомерных действий со стороны киевского режима. Также целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.

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