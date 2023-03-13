Украинская армия испытывает систему MURENA, которая предназначена для бесперебойного снабжения боеприпасами пулеметов советского и натовского образца.

Сейчас ВСУ получили только первую партию этих систем для тестовой эксплуатации. Изначально они разрабатывались для пулеметов M240 американского производства. Конструкторы адаптировали их под советские ПКМ, а также планируют подстроить и под другие пулеметы, в которых боеприпасы подаются лентой.

Вес системы составляет 9 килограммов без патронов. С полным же боекомплектом (650 патронов) он увеличивается до 28 кг. Также особенностью «Мурены» является наличие дополнительного пулеметного ствола.

В сравнении с системами, применяемыми в других странах, украинская разработка позволяет использовать существенно увеличенное количество патронов, сообщает портал «Военное обозрение».