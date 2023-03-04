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Очередной британский наемник, воевавший на стороне ВСУ, погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на inews.

В сообщении издания говорится, что британский подданный, который добровольцем поехал на Украину, занимался доставкой вооружения и боеприпасов для украинских военных на передовой. Отмечается, что британец погиб еще в феврале. Имя погибшего в издании не указывается, однако известно, что он был родом из Ливерпуля. В зону боевых действий на Украине в качестве наемника мужчина отправился еще в апреле 2022 года.

Согласно информации издания, наемник состоял в Интернациональном легионе. Британское Министерство иностранных дел подтвердило гибель своего подданного. Представители ведомства отметили, что поддерживают семью британца, погибшего на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о восьми тысячах иностранных наемников с различных государств, воюющих в зоне спецоперации на стороне ВСУ. По словам Захаровой, это означает еще большую вовлеченность Запада в конфликт с Россией.

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