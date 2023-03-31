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На южных окраинах Бахмута оборону вместе с украинскими боевиками держали наемники из Грузии и Польши, рассказал боец «Группы Вагнера». Он провел для корреспондентов РИА Новости своеобразную экскурсию по блиндажам, которые были взяты под контроль в результате мощного штурма.

Боец пояснил, что украинцы собрали на помощь «всякий сброд» из других стран. Наемников было достаточно много, но больше всего все-таки из Польши и Грузии. При этом поляки участвуют в боевых действиях в черной военной форме, желая хоть как-то выделяться из общей массы.

Напомним, что ранее бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине ликвидировано не менее 2500 польских наемников. Всего же из этой страны приехали в зону СВО около 20 тысяч боевиков.

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