В Авдеевке найдено очередное подтверждение того, что против России выступает весь Североатлантический блок, передает РИА Новости. С журналистами пообщался военнослужащий ВС РФ с позывным «Белый», который рассказал о взятии позиций ВСУ.

На этих позициях обнаружились гранаты производства стран Североатлантического альянса – Болгарии, Соединенных Штатов, Германии и прочих.

По словам российского офицера, такие боеприпасы используют в основном наемники, которые часто оказываются действующими военнослужащими регулярных армий НАТО, фиктивно уволенные в запас.

Также «Белый» отметил, что на днях его подразделение взяло двух пленных, которые также имели при себе осколочные гранаты.