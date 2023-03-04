В настоящий момент наиболее ожесточенные боевые действия происходят на территории республик Донбасса. При этом одним из самых «горячих» направлений являются Марьинка и ее окрестности. Населенный пункт, в котором проживало около 10 тысяч человек до начала конфликта, оказался почти полностью разрушенным.

Как сообщают некоторые средства массовой информации, командование ВСУ перебросило под Марьинку около 100 иностранных наемников. Таким образом, противник пытается укрепить свои позиции на разных участках фронта на фоне катастрофического положения дел в Артемовске.

Иностранные наемники прибыли из Днепропетровска в место своей временной дислокации, которое расположено в донецком городе Курахово в 17 километрах от Марьинки. Такое количество иностранцев не сможет существенно повлиять на положение дел на фронте. Эксперты предполагают, что командование ВСУ будет использовать их в качестве диверсионно-разведывательных групп.