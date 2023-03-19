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Как сообщает «Царьград», на Херсонском направлении вооруженные силы Российской Федерации в очередной раз предотвратили попытку украинской стороны высадить свой десант на один из островов на реке Днепр.

На опубликованном в Сети видео можно увидеть, как группа украинских диверсантов высадилась на территории одного из островов на реке Днепр. После высадки украинская диверсионно-разведывательная группа укрылась в дачных домах. Однако за моментом высадки и размещения в домах наблюдали разведчики ВС РФ с помощью беспилотного летательного аппарата.

В результате координаты местоположения диверсионной группы вооруженных сил Украины были переданы российским артиллеристам, после чего точным огнем большая часть диверсантов была ликвидирована. Оставшиеся в живых боевики украинской армии скрылись на скоростной моторной лодке. В очередной раз разведчики из Крыма предотвратили попытку диверсантов ВСУ проникнуть на левый берег Днепра.

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