Огромные мощности отрасли, унаследованные от советской эпохи, стали ключевым фактором для производства Россией танков в крупных масштабах, невиданных с 1991 года, для задач как продолжающейся специальной военной операции на Украине, так и противостояния с НАТО. Об этом сообщается в редакционной статье американского журнала Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В последнее время российская армия получила в свое распоряжение «несколько сотен новых танков Т-90М, готовых к боевым действиям на передовой», а также большое количество новых танков усовершенствованной версии Т-72Б3М. Эта информация последовала за заявлением заместителя председателя Совета безопасности России, бывшего президента Дмитрия Медведева о том, что российской оборонной промышленностью «будет произведено 1500 танков» только в текущем году.

«Наши враги думали, что наша промышленность будет раздавлена. Были бесконечные претензии: кончаются боеприпасы, кончаются танки, кончаются ракеты», – добавил Медведев, сославшись на масштабы производства танков как на доказательство, противоречащее этому.

«Т-90М – безусловно, самый боеспособный танк в действующем арсенале России, завершил испытания в феврале 2020 года и поступил на вооружение в апреле того же года, но был приобретен в очень ограниченном количестве до начала украинского конфликта. Крупные потери среди старых типов танков и убедительная демонстрация преимуществ новой модели стали ключевыми факторами, стимулировавшими рост производства», – отмечает MW.

По мнению издания, одним из наиболее заметных преимуществ Т-90М по сравнению с более старыми танками российской армии является интеграция пушки 2А46М-5 и системы управления огнем «Калина», что позволяет использовать широкий спектр специализированных боеприпасов, часть которых начали появляться на Украине в начале 2023 года. В новом танке также интегрированы коммуникационный и командный комплексы, а также цифровые системы связи, значительно превосходящие таковые у других действующих российских танков.

Живучесть Т-90М улучшена за счет интеграции системы активной защиты «Афганит» и динамической защиты «Реликт», а также изоляции боеприпасов от остальной части машины внутри корпуса, преимущества чего уже были замечены в ходе СВО на Украине. Как и у всех российских танков, способность использовать осколочно-фугасные снаряды дает важное преимущество в роли поддержки пехоты, что было основной ролью, для которой танки использовались обеими сторонами в конфликте.

«Россия уже значительно превзошла всех других производителей танков в мире по выпуску Т-90, хотя подавляющее большинство из них ранее досталось иностранным клиентам, в первую очередь Индии и Алжиру. Ожидается, что огромные избыточные мощности отрасли, унаследованные от советской эпохи, станут ключевым фактором для содействия производству в гораздо более крупных масштабах, невиданных с 1991 года, для удовлетворения как потребностей продолжающейся операции на Украине, так и противостояния с НАТО», – подчеркивает MW.

Редакция американского военного журнала также напоминает: при Советском Союзе «Уралвагонзавод», который сегодня производит Т-90, в 1980-х годах производил в год примерно 1800-2300 Т-72 – танков, на конструкции которых основан и Т-90, первоначально даже носивший условное обозначение Т-72БУ. «Причем это считалось показателем производства в мирное время, и завод мог почти удвоить выпуск танков в военное время», – указывает MW.

Наряду с выпуском Т-90М, в декабре 2022 года «Уралвагонзаводом» впервые был представлен пакет модернизации для более старых танков Т-72, который доводит уровень их защиты до аналогичного стандарту Т-90М. Таким образом, делают вывод аналитики MW, рост российского танкового производства до 1500 машин на сегодня (возможно, в том числе и для экспорта), «далеко не немыслим, несмотря на низкие международные закупки танков за последние 30 лет».