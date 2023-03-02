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Министерство обороны РФ показало видеозапись с уничтожением танка украинских вооруженных сил высокоточным артиллерийским снарядом на Авдеевском направлении. Видеозапись была выложена на официальной странице Телеграм-канала оборонного ведомства.

Представители МО отметили, что украинская боевая машина была ликвидирована российской артиллерией с первого выстрела. Отмечается, что координаты местонахождения вражеской техники были обнаружены при помощи беспилотного летательного аппарата, а затем переданы артиллерийским расчетам.

Ранее оборонное ведомство публиковало кадры работы бронегруппы десантников в зоне спецоперации. Согласно данным Министерства обороны, с момента начала СВО в зоне боевых действий было ликвидировано более 8 тысяч танков и других бронемашин противника.

Россия продолжает проведение спецоперации на территории Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года. Основная цель СВО – защита мирного населения Донбасса, которое на протяжении восьми лет страдало от неправомерных действий киевского режима.

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