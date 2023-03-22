К наступлению на Запорожском направлении в составе ВСУ готовится один сплошной сброд, заявил военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил, что профессиональных военных там точно нет, основу составляют польские наемники и украинские мобилизованные, которые командование набирает прямо на улицах городов и в супермаркетах уже третий месяц подряд.

По словам Сладкова, достаточно российским ВС начать стремительное наступление, как наемники из Польши и боевики ВСУ быстро бегут в тыл, опережая собственный визг, издаваемый от страха. Но сейчас на Запорожском направлении больше позиционные бои, в которых важно терпение, так как отступать никто не хочет.

Сладков также сообщил, что в батальоне «Крым» встретился со знакомым, который участвовал во взятии Главкомата ВМС Украины в Севастополе 9 лет назад. По его словам, если бы тогда РФ не воссоединилась с полуостровом, то сейчас он стал бы прибежищем американских наемников и переселенцев с Западной Украины.