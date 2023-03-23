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Украинским военным, которые в Соединенных Штатах обучаются использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot, удалось произвести впечатление на инструкторов. Они слишком быстро осваивают ЗРК, так как имеют обширные знания о системах противовоздушной обороны.

Кроме того, они получили опыт боевых действий, рассказал бригадный генерал Шейн Морган, который временно командует базой Форт-Силл в штате Оклахома, где и проходит обучение.

Он пояснил, что боевики ВСУ досрочно закончили намеченный курс и получили возможность принять участие в программе интенсивной подготовки, которая разработана только для преуспевающих американских военнослужащих.

Издание «Московский комсомолец» отмечает, что на полигоне с украинскими военными общались журналисты CNN, однако вести фото или видеосъемку им запретили.

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