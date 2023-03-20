Масштабное наступление ВСУ начнется на Запорожском направлении, причем через три недели – месяц боевики вполне могут вновь перехватить инициативу у ВС РФ, считает бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Он пояснил, что на Донбассе населенные пункты расположены слишком близко друг к другу, поэтому киевское наступление там моментально превратится в новые городские бои. В таких условиях Киев не сможет максимально эффективно задействовать полученную от Запада бронетехнику. Запорожское направление подходит для этой цели гораздо лучше.

В интервью «Московскому комсомольцу» Стрелков также высказал мнение, что перед наступлением украинская армия может совершить несколько налетов на территории Брянской, Белгородской и Курской областей. Это позволит противнику отвлечь внимание от подготовки к масштабной операции.