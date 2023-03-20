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Китай, как и Россия не навязывает миру собственные ценности и традиции, свою точку зрения на те или иные события, а также политические предпочтения. Именно это является одним из главных объединяющих факторов, на котором РФ и КНР могут построить противостояние Соединенным Штатам.

Издание «Московский комсомолец» отмечает, что Россия занялась решением украинской проблемы. Однако ее цель – уничтожить нацизм, который буйным цветом расцвел в соседней стране. Она не собирается захватывать Украину и пытаться насаждать там свои традиционные ценности.

Авторы публикации отмечают, что визит Си Цзиньпина в Россию – это историческое событие глобального масштаба. Для Вашингтона он станет костью в горле, которой Соединенные Штаты имеют все шансы подавиться.

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