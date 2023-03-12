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Разгромленную 22-ю бригаду командование ВСУ заменило мобилизованными новобранцами, многие из которых впервые взяли в руки оружие. Чтобы у новоявленных боевиков не возникало желания отступать или дезертировать, в Угледар прислали расстрельные команды, рассказал изданию “Московский комсомолец”снайпер Тихоокеанского флота с позывным «Ярый».

Он отметил, что необученных новичков бросают в самую гущу боя. Возможности сбежать у них нет, сзади находятся заградительные отряды из «на всю голову отмороженных» националистов, которые готовы стрелять в спину отступающим.

Это не первое упоминание о заградительных отрядах ВСУ в Угледаре и на всей территории Донбасса. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказывал, что Киев формирует специальные расстрельные команды из националистов и западных наемников. Они не задумываясь убивают мобилизованных украинцев, не желающих идти в бой и пытающихся сбежать с передовой.

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