Несколько лет назад работающим пенсионерам в Российской Федерации перестали индексировать пенсии. Однако российские пенсионеры увольняются со своего рабочего места, чтобы оформить положенную индексацию, а после этого восстанавливаются на работе. Об этом в своем материале сообщает «Московский Комсомолец».

Авторы материала отмечают, что если пенсионер продолжает работать после выхода не пенсию, то все выплаты по индексации ему не выдаются на руки, однако их учитывает Социальный фонд, который обязан выплатить их в денежной форме после увольнения пенсионера с работы.

В статье приводят пример одного из российских пенсионеров, который долгое время проработал в колледже, а после выхода не пенсию ему предложили остаться на рабочем месте и получать 10 тысяч рублей в месяц. В результате общий доход пенсионера составил 24 тысячи рублей в месяц.

Однако один из его коллег посоветовал ему уволиться, чтобы получить все положенные по закону надбавки к пенсии, а после уже снова вернуться на рабочее место. В итоге оказалось, что после индексации пенсионер начал получать по 21 тысяче рублей в месяц, поэтому он решил не возвращаться на прежнее место работы.