Заявление президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии всколыхнуло весь мир и стало ядерной сенсацией для Запада. Такое оно фактически подтвердило, что РФ и РФ уже стали единым государством, пишет издание «Московский комсомолец».

Автор публикации Дмитрий Попов напоминает, что Белоруссия осталась без ядерного оружия еще в 1996 году. С тех пор Александр Лукашенко несколько раз упоминал, чтобы пора бы разместить ЯО на территории страны для сдерживания блока НАТО.

Глава КНР Си Цзиньпин, который на днях побывал с визитом в Москве, отлично понимает, почему Россия решилась на размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия. Он шокировал Соединенные Штаты своим высказыванием на эту тему. Его заявление, по мнению бывшего американского лидера Дональда Трампа, является худшим моментом в истории США.