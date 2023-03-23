ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Писатель и блогер Владлен Татарский рассказал изданию “Московский комсомолец” о применении российскими ВС «шахид-мобилей» – наземных беспилотных аппаратов.

Он отметил, что увидел подобное вооружение между Запорожской областью и ДНР. К позициям ВС Украины подкатило транспортное средство, которое те из-за тумана приняли за свой автомобиль. Однако импровизированный беспилотник оказался доверху наполнен взрывчаткой, которая сдетонировала, когда боевики попытались взять машину в качестве трофея.

Напомним, ранее в роли «шахид-мобилей» российские ВС несколько раз использовали набитые взрывчаткой тягачи МТ-ЛБ. Они также наделали шуму на украинских позициях и уничтожили несколько десятков боевиков.

Вам может понравиться

Ветеран из США: Путин виновен лишь в том, что не продал Россию

Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен прокомментировал информацию о выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина. По мнению бывшего военного, российский лидер виновен лишь в том,

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» профессор Карнеев упал в обморок

Во время прямого эфира телевизионной программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» гость программы руководитель Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев потерял сознание. В ходе телевизионной программы Карнеев комментировал визит председателя

CNN: Соединённые Штаты поставят ВС Украины ЗРК Patriot на две недели раньше обещанного

Киев получит зенитно-ракетные комплексы Patriot раньше назначенного срока, заявили журналисты американского канала CNN со ссылкой на Белый дом. Отмечается, что это стало возможным благодаря уменьшению срока обучения боевиков ВСУ. Изначально