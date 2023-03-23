Писатель и блогер Владлен Татарский рассказал изданию “Московский комсомолец” о применении российскими ВС «шахид-мобилей» – наземных беспилотных аппаратов.

Он отметил, что увидел подобное вооружение между Запорожской областью и ДНР. К позициям ВС Украины подкатило транспортное средство, которое те из-за тумана приняли за свой автомобиль. Однако импровизированный беспилотник оказался доверху наполнен взрывчаткой, которая сдетонировала, когда боевики попытались взять машину в качестве трофея.

Напомним, ранее в роли «шахид-мобилей» российские ВС несколько раз использовали набитые взрывчаткой тягачи МТ-ЛБ. Они также наделали шуму на украинских позициях и уничтожили несколько десятков боевиков.