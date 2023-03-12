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Военнослужащие украинской погранслужбы днем и ночью роют противотанковые рвы на границе с Молдавией. Они начали делать это с началом протестов в Кишиневе и на все вопросы пограничников соседней страны отвечают, что намерены защитить свои рубежи.

По их словам, украинские власти опасаются, что через Молдавию в страну может хлынуть крупный наркотрафик. Также они боятся нелегальных мигрантов из других стран. «Московский комсомолец» отмечает, что совершенно непонятно, кому захочется сейчас ехать на Украину, где наблюдается упадок экономики и продолжаются боевые действия.

Президент Молдавии Майя Санду успокоила жителей страны, которых пугают действия Киева. Она заявила, что Украина сама принимает подобные решения, так как является суверенным государством.

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