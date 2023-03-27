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Недавнее заявление Владимира Путина о размещении на белорусской территории российского ядерного оружия всколыхнуло весь Запад.

Издание «МК» сообщает, что размещение ядерных боеголовок в соседней стране выгодно обоим государствам. С одной стороны, Белоруссия будет находится под защитой, если возникнет угроза со стороны Польши. Фактически, страна окажется прикрытой «российским ядерным зонтиком».

С другой стороны, Москва, которая находится в условиях новой «холодной войны» с Вашингтоном, может рассчитывать только на свои силы. При этом создание общего оборонного пространства совместно с Белоруссией значительно укрепит связи союзников.

Отмечается, что в современной истории передача ядерного оружия другой стране представляет собой высшую форму доверия между государствами.

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