Недавнее заявление Владимира Путина о размещении на белорусской территории российского ядерного оружия всколыхнуло весь Запад.

Издание «МК» сообщает, что размещение ядерных боеголовок в соседней стране выгодно обоим государствам. С одной стороны, Белоруссия будет находится под защитой, если возникнет угроза со стороны Польши. Фактически, страна окажется прикрытой «российским ядерным зонтиком».

С другой стороны, Москва, которая находится в условиях новой «холодной войны» с Вашингтоном, может рассчитывать только на свои силы. При этом создание общего оборонного пространства совместно с Белоруссией значительно укрепит связи союзников.

Отмечается, что в современной истории передача ядерного оружия другой стране представляет собой высшую форму доверия между государствами.