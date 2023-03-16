Заслуженный летчик РФ Владимир Попов считает, что беспилотник MQ-9 Reaper затонул в Черном море, так как попал под поток воздуха от истребителя Су-27. Также эксперт допускает возможность сброса топлива прямо на дрон, из-за чего тот перешел в неуправляемый полет.

Попов напоминает, что беспилотный аппарат допустил грубейшие нарушения. Он подкрадывался к границам России, причем к рубежам той зоны, полеты в которой были ограничены. Кроме того, выключенный транспондер не позволял определить, какой именно летательный аппарат движется к Крыму, из-за чего и пришлось поднимать истребители.

Той же точки зрения придерживается и военный летчик Дмитрий Копосов. В беседе с изданием “Московский комсомолец” он пояснил, что истребители вынудили оператора дрона совершить резки маневр, что и привело к потере управления и падению дрона в море.

Напомним, сейчас российские военные пытаются извлечь беспилотник из воды для изучения.