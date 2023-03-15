Заявления из США о том, что истребители Су-27 «непрофессионально» сбили американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, не соответствуют действительности, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что российские истребители намного быстрее дрона. Если БПЛА перемещается со скоростью в 300 км/ч, то воздушные машины разгоняются до тысячи и более километров в час. При такой огромной разнице в скорости самолет просто не мог задеть беспилотник и при этом остаться невредимым.

Кроме того, если бы истребители хотели уничтожить беспилотник, они бы просто применили оружие или средства радиоэлектронной борьбы вместо того, что идти за опасный таран.

«Оружие в данном случае не применялось. Скорее всего, дрон просто свалился вниз от набегающего потока. Пусть сначала докажут почему он у них упал», – цитирует эксперта “Московский комсомолец”.

Напомним, что в США заявляют, что один из истребителей Су-27 задел винт дрона. Минобороны РФ утверждает, что беспилотник рухнул из-за действий операторов и неграмотного маневрирования.