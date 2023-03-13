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Артемовский завод обработки металлов возводился в советские времена. И как все подобные предприятия имел развитую подземную инфраструктуру на случай ядерной войны. Сейчас в этих подземельях начали штурм украинских позиций бойцы «Группы Вагнера», пишет «Московский комсомолец».

Экс-офицер американской армии, а ныне военный эксперт Станислав Крапивник поделился своими соображениями об этой операции. Он отметил, что достаточно сложно прогнозировать, чем она завершиться, так как существует множество факторов, способных повлиять на ход сражения. К ним относятся численность боевиков ВСУ, которые затаились в подземных тоннелях предприятия АЗОМ, наличие в их распоряжении воды и продовольствия.

Украинские боевики сами дорабатывали тоннели, да и карты их вряд ли сохранились. Поэтому неизвестным остается количество входов и выходов, планировка помещений под землей. Также боевики вполне могли устанавливать разнообразные ловушки, чтобы осложнить задачу ВС РФ.

По мнению Крапивника, единственный способ борьбы в таких условиях – это окружение тоннелей, поиск и затопление входов и выходов из них, использование химических реагентов, способных выкурить противника, заставить его самого выйти из подземелий.

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