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Российские ВС должны активнее наступать в ходе специальной военной операции, воспользовавшись тем, что Киев постоянно переносит даты своего весеннего контрнаступления. Для успешной наступательной операции в ВС РФ должно быть создано три объединения, включающие в себя общевойсковые армии и ударные группировки, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Генерал напомнил, что Киев намеревался подготовить к контратаке три корпуса по 25 тысяч военнослужащих, однако набрать ему удалось не более 15 тысяч военнослужащих. При этом они получили далеко не все вооружение, которое планировалось.

В России необходимо набирать уже подготовленных мобилизованных, способных действовать в обороне. Офицеров и участников ударных группировок потребуется подготовить для успешных атакующих действий, проводит слова Гурулева “Московский комсомолец”.

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