В апреле боевые действия на территории Украины активизируются, заявила известный экстрасенс Марианна Абравитова. В интервью «Московскому комсомольцу» она сообщила, что обострение ситуации будет исходить от обеих сторон, но российские ВС сумеют отразить все атаки ВСУ и нападки их западных кураторов.

Россия сумеет сделать все максимально грамотно. Она имеет превосходство не только в технике. Кроме того, ВС РФ закрыты энергетическим зонтиком, который не только защищает их от наступления противника, но и существенно снижает потери.

По мнению Абравитовой, в апреле начнется самая горячая фаза специальной военной операции. Можно ожидать настоящего пекла, из которого российские войска выйдут победителями.

Также экстрасенс предсказала использование российскими ВС уникальной техники, о наличии которой противник догадывается, но которую еще никогда не видел. Кроме того, она сообщила, что СВО продлиться не меньше года и закончится мирным соглашением на условиях РФ.