В Кишиневе 26 марта проходит митинг унионистов – граждан, выступающих за объединение Молдавии и Румынии. РИА Новости сообщает, что свое мероприятие они приурочили к годовщине присоединения Бессарабии к Румынскому королевству.

Участники митинга подняли флаги Румынии и украинского националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России). В основном в мероприятии принимают участие сторонники Либеральной партии.

К митингам присоединились и те, кто выступает за независимость Молдавии, а не за ее объединение с Румынией. Так, Андрей Домитнюк, возглавляющий движение «Гайдуки», назвал унионистов сепаратистами и отметил, что их необходимо судить.

Напомним, в Молдавии также продолжаются протесты против внешней политики действующего президента Майи Санду.