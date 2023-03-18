Под Новомихайловкой на Южно-Донецком направлении ВСУ предприняли две попытки перейти в контрнаступление. Они были подавлены артиллерийскими подразделениями группировки ВС РФ «Восток», рассказал офицер пресс-службы Александр Гордеев.

Он отметил, что в ходе неудачной контратаки противник потерял до взвода боевиков. Также точным ударом был уничтожен бронеавтомобиль.

Гордеев сообщил, что отлично сработала и противовоздушная оборона. Расчет зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» морской пехоты ТОФ уничтожил БПЛА «Лелека», выполнявший разведывательную миссию.

Напомним, Минобороны РФ ранее сообщало об успешных действиях подразделений Южного военного округа ВС РФ на Донецком направлении.