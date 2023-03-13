Европа может стать центром глобального военного конфликта. Это произойдёт в том случае, если европейские страны начнут отправлять свои войска на Украину. Вероятность такого варианта развития событий высока. Соответствующее мнение высказал министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки – пишет РБК со ссылкой на портал Index.

Глава венгерского военного ведомства указал, что помощь Украине идёт по нарастающей: сначала санкции против России, затем финансовая помощь Киеву, отправка ему различных вооружений, танков и так далее. Следующим шагом, по мнению Салаи-Бобровницкого, могут стать поставки боевой авиации и живой силы. С продолжением конфликта украинские человеческие ресурсы закончатся, уверен министр обороны Венгрии.

Он также отметил, что для достижения мира на Украине, нужно соответствующее решение от США – чем быстрее Москва и Вашингтон сядут за стол переговоров, тем скорее в Европе наступит мир.