ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар грамотно ушел от ответа на вопрос о возможном открытии для кораблей ВМС США проливов в Черное море. Он заявил, что планы Соединенных Штатов по извлечению утонувшего беспилотного аппарата MQ-9 «Жнец» прояснятся в ближайшие дни.

При этом Акар не стал говорить, что будет делать Турция, если США захотят ввести свои военные корабли в акваторию Черного моря. Напомним, Анкара ранее заявляла, что поддерживает мирное урегулирование конфликта.

Сейчас турецкие власти ведут консультации внутри страны на разных уровнях. По словам Акара, они также взаимодействуют с администрацией американского президента Джо Байдена. На вопрос, смогут ли корабли ВМС США пройти через проливы в акваторию Черного моря, министр так и не дал прямого ответа.

Вам может понравиться

Экс-разведчик морской пехоты США Риттер: ВСУ понесут ужасающие потери в ходе наступления

Наступление ВСУ обязательно состоится в ближайшее время, однако оно приведет к разгрому украинской армии. Каждый военнослужащий погибнет, получит ранение либо окажется в плену, уверен бывший офицер разведки морской пехоты США

В боях за Угледар был ликвидирован комик из «Лиги смеха», воюющий за ВСУ

Бывший участник «Лиги смеха» украинский комик Роман Иваненко погиб в сражениях под Угледаром. Согласно информации украинских СМИ, экс-комик был в составе 72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Попав в окружение

Французский политик уверен: историки будущего будут “ошеломлены” сегодняшними событиями

Историки через 200 лет будут “ошеломлены” недальновидностью и безответственностью сегодняшних политиков Запада. Такое мнение высказал лидер французской партии “Народный республиканский союз” Франсуа Асселино – передаёт РИА “Новости”. У себя в