Глава Минобороны Турции Хулуси Акар грамотно ушел от ответа на вопрос о возможном открытии для кораблей ВМС США проливов в Черное море. Он заявил, что планы Соединенных Штатов по извлечению утонувшего беспилотного аппарата MQ-9 «Жнец» прояснятся в ближайшие дни.

При этом Акар не стал говорить, что будет делать Турция, если США захотят ввести свои военные корабли в акваторию Черного моря. Напомним, Анкара ранее заявляла, что поддерживает мирное урегулирование конфликта.

Сейчас турецкие власти ведут консультации внутри страны на разных уровнях. По словам Акара, они также взаимодействуют с администрацией американского президента Джо Байдена. На вопрос, смогут ли корабли ВМС США пройти через проливы в акваторию Черного моря, министр так и не дал прямого ответа.