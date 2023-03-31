На брифинге Минобороны РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, возглавляющий главное организационно-мобилизационного управление Генерального штаба ВС, заявил об увеличении желающих поступить на службу по контракту.

Он сообщил, что из-за этого даже пришлось создавать новые пункты отбора желающих, значительно расширяя их сеть. Россияне идут служить по контракту только на добровольных началах, передает РИА Новости.

Работа по набору новых военнослужащих, готовых заключить контракт, по словам Цимлянского, ведется практически постоянно. В нее вовлечены администрации всех российских регионов.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект, который увеличивает предельный возраст для призыва на срочную службу до 30 лет (в настоящий момент – 27 лет). Также документ предусматривает постепенное увеличение минимального возраста.