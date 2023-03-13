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13 марта Минобороны РФ сообщило о наступлении российских войск в зоне специальной военной операции на Украине. Отмечается, что мотострелковые подразделения идут в атаку при поддержке реактивной артиллерии.

«Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Центрального военного округа поддерживают наступление мотострелковых соединений, нанося удары по укрепленным районам, технике и живой силе вооруженных сил Украины», — сообщило главное военное ведомство России.

В небе постоянно находятся беспилотные аппараты, которые ведут разведку, наблюдают за каждым перемещением противника и его позициями, а также корректируют артиллерийский огонь, обеспечивая ювелирную точность поражения целей.

Напомним, что украинские эксперты прогнозируют сложную ситуацию в Авдеевке и Артемовске, где боевики ВСУ могут оказаться в окружении, а также в районе Кременной и Сватово.

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