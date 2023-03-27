Российские бойцы продолжают удерживать линию фронта, не давая неприятелю прорвать оборону. Минобороны РФ рассказало о том, как российские танкисты сдержали очередной натиск ВСУ. Об этом сообщает издание “Русская Весна”. Также военное ведомство распространило кадры работы экипажей тяжёлой техники.

Уточняется, что в оборонительной операции принимали участие танкисты Южного военного округа. Они нанесли ВСУ ощутимое поражение: ликвидировали множество украинских бойцов, а также нейтрализовали технику неприятеля. Где именно ВСУ пытались прорвать линию фронта, не уточняется. Сообщается, что для эффективного уничтожения наступающего врага российские военные применили “танковую карусель”.

Этот тактический приём предполагает, что танки после выстрелов покидают позиции, затем снова подъезжают и вновь открывают огонь. Такие манёвры препятствуют обнаружению тяжёлой техники и делают её сложной мишенью – танк лишь на короткое время открывается для того, чтобы по нему можно было нанести удар.