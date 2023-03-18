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Российские ВС на Купянском направлении уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы группировки «Запад» Евгений Половодов.

Он уточнил, что ДРГ, сформированные из военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны пытались обнаружить уязвимые места в обороне ВС РФ у населенных пунктов Новоселовское и Розовка. Попытка прорыва сорвалась, обе группы успешно ликвидированы.

Кроме того, российские ВС уничтожили САУ KRAB и «Акация» в районе Петропавловки. Там же обнаружена и ликвидирована гаубица Д-20. Украинские ВС открывали артиллерийский огонь неподалеку от Волчанска, обнаружением их позиций занялись разведчики. Ведется активная контрбатарейная борьба.

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